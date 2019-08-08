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Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в следственный изолятор спецслужбы - адвокат

09.08.2019 09:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Спецслужбы поместили экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в следственный изолятор , сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

"В результате выездного заседания судьи Первомайского районного суда Бишкека, который был вызван в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ), суд принял решение арестовать Атамбаева на время следствия, до 26 августа", - сообщил Слесарев.

По его словам Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

 
 
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Спецслужбы поместили экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в следственный изолятор , сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев. "В...
 
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