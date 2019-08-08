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Медведев обсудит с Румасом реализацию Договора о создании Союзного государства

09.08.2019 09:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер РФ Дмитрий Медведев "на полях" встречи глав правительств ЕАЭС в Чолпан-Ате планирует обсудить с белорусским коллегой Сергеем Румасом реализацию Договора о создании Союзного государства.

"В Чолпон-Ате прорабатывается встреча Медведева и Румаса для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - сообщил журналистам в преддверии заседания межправсовета ЕАЭС первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он отметил, что обсуждение будет вестись "с учетом итогов встречи президентов России и Беларуси в рамках Форума регионов 18 июля в Санкт-Петербурге, а также хода работы над программой действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства".

На вопрос, как интеграционные процессы в рамках Союзного государства могут повлиять на интеграцию в ЕАЭС, Приходько отметил, что "позитивный опыт взаимодействия (Москвы и Минска - ИФ) может подтолкнуть других партнеров к дальнейшему углублению сотрудничества".

"Российско-белорусские отношения нередко выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив. Союзное государство - это продвинутый формат интеграции, которая выходит далеко за пределы экономической сферы", - отметил представитель российского правительства.

Он добавил, что Россия и Беларусь "входят в число наиболее активных участников интеграционных объединений на пространстве СНГ", и отметил, что контакты глав правительств двух стран носят регулярный характер, в том числе "на полях" многосторонних мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер РФ Дмитрий Медведев "на полях" встречи глав правительств ЕАЭС в Чолпан-Ате планирует обсудить с белорусским коллегой Сергеем Румасом реализацию Договора о...
 
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