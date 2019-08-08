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Беларусь запретила ввоз скота из трех российских регионов

09.08.2019 09:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь вводит с 9 августа временные ограничения на ввоз свиней из Приморского края, крупного рогатого скота из Омской области, а также коз и овец из Московской области.

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Приморского края РФ зарегистрирован случай заболеваний свиней африканской чумой свиней", - говорится в указании ведомства.

В департаменте отметили, что в связи с этим с 9 августа вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого региона живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок.

Запрет также распространяется на поставки кормов и кормовых добавок.

Кроме того, с 9 августа вводится аналогичный запрет на ввоз крупного рогатого скота, мяса и субпродуктов, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья  КСР из Омской области из-за зарегистрированного в этом регионе случая заболевания скота заразным узелковым дерматитом.

Из Московской области, по информации департамента, с 9 августа запрещается ввоз овец и коз, молока и мяса,  кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья  от этих животных. Запрет связан с зарегистрированными случаями заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз.

 
 
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Беларусь вводит с 9 августа временные ограничения на ввоз свиней из Приморского края, крупного рогатого скота из Омской области, а также коз и овец из Московской...
 
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