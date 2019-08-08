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11 августа Каменец начнет празднование 1000-летия Бреста

09.08.2019 08:52 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В Каменце 11 августа пройдет мобильный фестиваль «#ЛЮБОВЬ_ЕСТЬ», посвященный 1000-летию Бреста, начало у Каменецкой башни в 17.00.

11 августа Каменец начнет празднование 1000-летия Бреста

Организатор — ОАО «Брестский мясокомбинат».
Ведущий: Игорь Пашечко.
Группа «BigStyleBand»: Сергей Дутчик (вокал, гитара), Николай Сурмач (вокал, гитара), Павел Карпов (клавишные, бэк-вокал), Сергей Ручкин (барабаны, вокал), Виктория Саевец (вокал).
Солисты: Юрий Харевич, Влад Филиппов, Елена Надольская.

ПРОГРАММА:

17.00 — начало концерта. Приветствие зрителей, короткий рассказ о фестивале и анонс гала-концерта. Представление организаторов и участников.
17.10-17.20 – «BigStyleBand» (Сергей Дутчик).
17.20-17.25 – первый розыгрыш подарков (лотерея).
17.25-17.35 – «BigStyleBand» (Виктория Саевец).
17.35-17.40 – конкурс на самое оригинальное признание в любви городу (любимому человеку, родителям).
17.40-17.50 – музыкальный блок от Влада Филиппова в сопровождении группы «BigStyleBand».
17.50-17.55 – конкурс «Сытый папа».
17.55-18.05 – музыкальный блок от Елены Надольской в сопровождении группы «BigStyleBand».
18.05-18.10 – второй розыгрыш подарков (лотерея).
18.10-18.20 – музыкальный блок от Юрия Харевича в сопровождении группы «BigStyleBand».
18.25-18.40 – Игорь Пашечко, Николай Сурмач, Сергей Дутчик — live. Караоке со зрителями.
18.40-19.00 — BSB — самые известные танцевальные хиты.

 

11 августа Каменец начнет празднование 1000-летия Бреста

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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В Каменце 11 августа пройдет мобильный фестиваль «#ЛЮБОВЬ_ЕСТЬ», посвященный 1000-летию Бреста, начало у Каменецкой башни Сообщение 11 августа Каменец начнет...
 
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