11 августа Каменец начнет празднование 1000-летия Бреста

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В Каменце 11 августа пройдет мобильный фестиваль «#ЛЮБОВЬ_ЕСТЬ», посвященный 1000-летию Бреста, начало у Каменецкой башни в 17.00.





Организатор — ОАО «Брестский мясокомбинат».

Ведущий: Игорь Пашечко.

Группа «BigStyleBand»: Сергей Дутчик (вокал, гитара), Николай Сурмач (вокал, гитара), Павел Карпов (клавишные, бэк-вокал), Сергей Ручкин (барабаны, вокал), Виктория Саевец (вокал).

Солисты: Юрий Харевич, Влад Филиппов, Елена Надольская.

ПРОГРАММА:

17.00 — начало концерта. Приветствие зрителей, короткий рассказ о фестивале и анонс гала-концерта. Представление организаторов и участников.

17.10-17.20 – «BigStyleBand» (Сергей Дутчик).

17.20-17.25 – первый розыгрыш подарков (лотерея).

17.25-17.35 – «BigStyleBand» (Виктория Саевец).

17.35-17.40 – конкурс на самое оригинальное признание в любви городу (любимому человеку, родителям).

17.40-17.50 – музыкальный блок от Влада Филиппова в сопровождении группы «BigStyleBand».

17.50-17.55 – конкурс «Сытый папа».

17.55-18.05 – музыкальный блок от Елены Надольской в сопровождении группы «BigStyleBand».

18.05-18.10 – второй розыгрыш подарков (лотерея).

18.10-18.20 – музыкальный блок от Юрия Харевича в сопровождении группы «BigStyleBand».

18.25-18.40 – Игорь Пашечко, Николай Сурмач, Сергей Дутчик — live. Караоке со зрителями.

18.40-19.00 — BSB — самые известные танцевальные хиты.