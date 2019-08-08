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С 13 августа в Каменецком районе стартует открытый чемпионат по велогонкам

09.08.2019 08:20 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Каменетчина с 13 по 16 августа снова будет принимать открытый чемпионат Республики Беларусь по велогонкам на призы газеты «Сельская газета».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

13 августа

г. Каменец (Каменецкая башня)

16.00 — 16.30 — Презентация команд. Открытие соревнований.

17.00 — 18.30 — Командная гонка, мужчины — 50 км.

СТАРТ — г. Каменец (Каменецкая башня) — ул. Пивненко — Р98 — Речица — Р98 — Дмитровичи — Р98 — ул. Пивненко — г. Каменец (Каменецкая башня) — ФИНИШ.

18.30 — 18.45 — Награждение.

14 августа

г. Брест (мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»)

12.00 — 12.20 — Возложение венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

12.30 — 16.30 — Многодневная гонка, мужчины, I этап — 138 км.

СТАРТ — г. Брест (Брестская крепость, северные ворота) — Выстичи — Остромечево — Ратайчицы — Р85 — Рясна – Оберовщина — Н343 — Верховичи — Каленковичи — Белево — Р83 — Р102 — Беловежский — ФИНИШ.

16.30 — 16.45 — Награждение.

15 августа

ГПУ «НП Беловежская Пуща»

10.00 — 12.30 — Многодневная гонка, мужчины, II этап — 107 км.

СТАРТ — НП Беловежская пуща — кольцо перед Дмитровичами — Р 98 — Омелянец — Р98 — Пограничная — Р 16 – Оберовщина — Р 102 -Беловежский — Р102 — Минковичи — Хотиново — Р 85 — Долбнево – Борщево — Шестаково — Николаево — г. Каменец (стадион «Колос») ФИНИШ.

12.30 — 12.45 — Награждение.

АЗС № 89 «Белоруснефть», Пограничная

17.00-19.00 — Многодневная гонка, мужчины, III этап — 25 км.

СТАРТ — АЗС № 89 «Белоруснефть», Пограничная — Р98 — Подбурье — Р98 — АЗС № 89 «Белоруснефть», Пограничная — ФИНИШ.

19.00 — 19.15 — Награждение.

16 августа

ГПУ «НП Беловежская Пуща»

12.00 — 16.00 — Многодневная гонка, мужчины, IV этап — 144 км.

СТАРТ – НП «Беловежская пуща» — Хомутины — Подбела — Новицковичи — Р98 — кольцо перед Дмитровичами — Р 83 — Каменец (замосты) — Н347 — Р98 – Речица — Р 98 — Белый лесок — Роубицк — Клетное — Лихасельцы — Р 47 — Стараволя — Р 81 — г. Пружаны, ул. Макаренко — ул. Сергуна — ул. Ширмы — пл. Ленина — ФИНИШ.

16.00 — 16.15 — Награждение.

17 августа и 18 августа мужская многодневная гонка продолжится на территориях Пружанского, Березовского и Дрогичинского районов.

 Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.

С 13 августа в Каменецком районе стартует открытый чемпионат по велогонкам

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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Каменетчина с 13 по 16 августа снова будет принимать открытый чемпионат Республики Беларусь по велогонкам Сообщение С 13 августа в Каменецком районе стартует...
 
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