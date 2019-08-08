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С 13 августа в Каменецком районе стартует открытый чемпионат по велогонкам
09.08.2019 08:20 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Каменетчина с 13 по 16 августа снова будет принимать открытый чемпионат Республики Беларусь по велогонкам на призы газеты «Сельская газета».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
13 августа
г. Каменец (Каменецкая башня)
16.00 — 16.30 — Презентация команд. Открытие соревнований.
17.00 — 18.30 — Командная гонка, мужчины — 50 км.
СТАРТ — г. Каменец (Каменецкая башня) — ул. Пивненко — Р98 — Речица — Р98 — Дмитровичи — Р98 — ул. Пивненко — г. Каменец (Каменецкая башня) — ФИНИШ.
18.30 — 18.45 — Награждение.
14 августа
г. Брест (мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»)
12.00 — 12.20 — Возложение венков к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
12.30 — 16.30 — Многодневная гонка, мужчины, I этап — 138 км.
СТАРТ — г. Брест (Брестская крепость, северные ворота) — Выстичи — Остромечево — Ратайчицы — Р85 — Рясна – Оберовщина — Н343 — Верховичи — Каленковичи — Белево — Р83 — Р102 — Беловежский — ФИНИШ.
16.30 — 16.45 — Награждение.
15 августа
ГПУ «НП Беловежская Пуща»
10.00 — 12.30 — Многодневная гонка, мужчины, II этап — 107 км.
СТАРТ — НП Беловежская пуща — кольцо перед Дмитровичами — Р 98 — Омелянец — Р98 — Пограничная — Р 16 – Оберовщина — Р 102 -Беловежский — Р102 — Минковичи — Хотиново — Р 85 — Долбнево – Борщево — Шестаково — Николаево — г. Каменец (стадион «Колос») ФИНИШ.
12.30 — 12.45 — Награждение.
АЗС № 89 «Белоруснефть», Пограничная
17.00-19.00 — Многодневная гонка, мужчины, III этап — 25 км.
СТАРТ — АЗС № 89 «Белоруснефть», Пограничная — Р98 — Подбурье — Р98 — АЗС № 89 «Белоруснефть», Пограничная — ФИНИШ.
19.00 — 19.15 — Награждение.
16 августа
ГПУ «НП Беловежская Пуща»
12.00 — 16.00 — Многодневная гонка, мужчины, IV этап — 144 км.
СТАРТ – НП «Беловежская пуща» — Хомутины — Подбела — Новицковичи — Р98 — кольцо перед Дмитровичами — Р 83 — Каменец (замосты) — Н347 — Р98 – Речица — Р 98 — Белый лесок — Роубицк — Клетное — Лихасельцы — Р 47 — Стараволя — Р 81 — г. Пружаны, ул. Макаренко — ул. Сергуна — ул. Ширмы — пл. Ленина — ФИНИШ.
16.00 — 16.15 — Награждение.
17 августа и 18 августа мужская многодневная гонка продолжится на территориях Пружанского, Березовского и Дрогичинского районов.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
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Каменетчина с 13 по 16 августа снова будет принимать открытый чемпионат Республики Беларусь по велогонкам Сообщение С 13 августа в Каменецком районе стартует...
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