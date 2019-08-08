В Рогачеве пенсионер бросал с балкона бутылки с водой в детей

Источник материала: Аргументы и факты

В милицию позвонила мать 9-летнего мальчика. По ее словам, пенсионер беспричинно травмировал школьника, когда тот вместе с другими ребятами играл на улице.

«Уже на месте, где все происходило, мы нашли пустые бутылки из-под пива и безалкогольных напитков. Именно их дебошир наполнял водой и бросал в детей с пятого этажа», – рассказали в Рогачевском РОВД.

Пенсионер сказал, что школьники шумели под окнами и мешали отдыхать, когда он пил пиво.

Одна из бутылок попала в руку несовершеннолетнему, обошлось без серьезных последствий.