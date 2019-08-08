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В Рогачеве пенсионер бросал с балкона бутылки с водой в детей

09.08.2019 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Рогачеве пенсионер бросал с балкона бутылки с водой в детей
shutterstock.com

В милицию позвонила мать 9-летнего мальчика. По ее словам, пенсионер беспричинно травмировал школьника, когда тот вместе с другими ребятами играл на улице.

«Уже на месте, где все происходило, мы нашли пустые бутылки из-под пива и безалкогольных напитков. Именно их дебошир наполнял водой и бросал в детей с пятого этажа», – рассказали в Рогачевском РОВД.

Пенсионер сказал, что школьники шумели под окнами и мешали отдыхать, когда он пил пиво. 

Одна из бутылок попала в руку несовершеннолетнему, обошлось без серьезных последствий.

Пенсионера не задерживали, однако возбудили в его отношении уголовное дело по ст.339 УК Беларуси (хулиганство). 

В Рогачеве пенсионер бросал с балкона бутылки с водой в детей
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По словам 69-летнего жителя Рогачева, дети шумели и мешали ему отдыхать.
 
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