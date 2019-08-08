Отжигают на пенсии. Как сегодня живут звезды шансона из 90-х

Источник материала: Аргументы и факты

«А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь», — пела нам королева шансона Любовь Успенская в начале 90-х. Тогда ни она, ни ее верные поклонники не могли представить, что через много лет артистка запишет дуэт с молодым рэп-исполнителем CYGO и в шестьдесят с хвостиком станет популярным блогером в Instagram. Как сегодня живут легендарные звезды шансона, рассказывает «АиФ».

Михаил Шуфутинский

В апреле этого года Михаил Захарович отпраздновал свой 71-й день рождения. Певец прекрасно выглядит, все так же активно гастролирует (география его концертов охватывает самые отдаленные уголки нашей страны), находится в окружении красивых женщин (эффектная подтанцовка всегда была фирменным знаком Шуфутинского) и снимает клипы.

Последнее видео маэстро с Машей Вебер на песню «Повторяй за мной» набрало больше 10 миллионов просмотров на Youtube. В общем, на пенсию артист явно не собирается. Кстати, в 2013 году Михаил Захарович стал «Заслуженным артистом Российской Федерации». Но, если в карьере все складывается довольно удачно, то в личной жизни ему пришлось столкнуться с серьезным испытанием. Четыре года тому назад у певца умерла супруга Маргарита, с которой он прожил в браке больше сорока лет. Овдовев, шансонье не стал снова связывать себя узами брака. Сегодня он просто отец и дедушка пяти внуков и двух внучек.

Вика Цыганова

«Информационная блокада до сих пор продолжается. Вы меня часто видите на правительственных концертах? Хоть на одном федеральном канале вы меня видите? Я нигде не пою», — говорила в интервью журналисту «АиФ» перед своим 55-летием Вика Цыганова. На самом же деле артистка немного лукавила, вместе с коллегами по сцене она несколько лет подряд была одним из членов жюри популярного музыкального телепроекта «Три аккорда».

Но, безусловно, гастроли и сольная карьера занимают у Цыгановой гораздо больше времени, чем телевидение. Хотя не так давно певица заявляла, что хочет пойти на «Дом-2», чтобы помочь участникам и ведущим не только найти любовь, но и разобраться в самих себе. К счастью или нет, эта затея так и не реализовалась.

Несмотря на то, что артистка может гастролировать со своими старыми хитами, Цыганова постоянно обновляет репертуар. Последняя яркая работа — песня «Россия», на которую Цыганова сняла клип, набравший больше 1 миллиона просмотров на Youtube.

Александр Новиков

Последние несколько лет имя певца появлялось в прессе в связи с громким скандалом вокруг жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. Новикова и еще несколько человек обвиняли в хищении денег пайщиков в особо крупном размере. В 2016 году артист некоторое время даже находился под домашним арестом. Но финал у этой истории все же счастливый — дело в отношении Александра закрыли в связи с отсутствием состава преступления, а пострадавшие люди получили свое долгожданное жилье. «7 сентября 2018 года Министерство строительства Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов ПЖСК «Бухта Квинс».

С этого момента пайщики могут получать свои квартиры и оформлять свидетельство на собственность», — написал в Instagram шансонье. Как ни странно, вся эта шумиха вокруг уголовного преследования Новикова только повысила его рейтинг: «Моя популярность подскочила в разы. Люди на улице пожимают руку, просят сфотографироваться и говорят: "Держитесь! Мы с вами!" Наш народ так устроен: если он тебя полюбил, если он тебе верит — не разлюбит никогда. Как бы тебя ни гнобили и какой бы грязью ни поливали. Поэтому чувствую себя героем», — рассказывал Александр Васильевич в интервью «Аргументам и фактам». Не повлияли эти события ни на насыщенный гастрольный график певца, ни на его основную работу — с 2010 года Новиков является художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады.

Любовь Успенская

Любовь Успенская старается идти в ногу со временем и ради этого готова на многое: и на съемки в провокационном шоу Насти Ивлеевой Agent Show 2.0, где певицу спрашивали о том, сколько мужчин было в ее жизни, и на участие в вайнах с популярными блогерами. Хотя артистку и саму можно назвать раскрученным блогером, ведь на ее Instagram подписано больше 800 тысяч человек! Далеко не все коллеги по цеху «Любы-Любоньки» могут похвастаться такими внушительными цифрами.

В этом году Любовь Залмановна отпраздновала свой 65-й день рождения, и по этому поводу в сентябре звезда отправится в юбилейный тур по Северной Америке не только со своими старыми, но и новыми хитами. А их у певицы более чем достаточно. Недавно у нее вышел очередной альбом «Значит пора», где артистка записала несколько дуэтов, в том числе с молодым белорусским рэпером CYGO. Слышать в исполнении Успенской строки из песни «Panda E» многим ее поклонникам непривычно: «Посмотри, ведь это рядом наша панда, мы бежим с тобой как будто от гепарда. Покорила меня сука твоя правда. Мы бежим с тобой как будто от гепарда». Все-таки новое творчество артистки сильно отличается от ее старых добрых хитов.