Сдать жилье молодому специалисту выгодно

Источник материала: Клiч Радзiмы

Согласно пункту 52 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь от подоходного налога освобождаются доходы, полученные физическими лицами от сдачи внаем жилых помещений молодым специалистам. Такие доходы освобождаются от подоходного налога в течение установленных законодательством сроков обязательной работы (службы) по распределению молодых специалистов.

Для целей применения данной льготы к молодым специалистам относятся выпускники, которым место работы (службы) предоставлено путем распределения, а также в соответствии с контрактом о прохождении военной службы на должностях офицерского состава по окончании военных учебных заведений.

Вместе с тем, направленные на работу выпускники, получавшие образование за счет собственных средств, для целей налогообложения подоходным налогом, не являются молодыми специалистами.

Обращаем внимание, что с 01.01.2019 г. отменено ограничение размера доходов, получаемых физическими лицами от сдачи в аренду жилых и (или) нежилых помещений, при превышении которого такие лица обязаны были представлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц и производить доплату подоходного налога.

Т. Тимофеева,

заместитель начальника инспекции —

начальник отдела по работе с плательщиками

по Шарковщинскому району.