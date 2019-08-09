Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет

Источник материала: Клiч Радзiмы

В конце июля в кафе «Алекс» состоялась встреча одноклассников Германовичской средней школы, выпускников 1969 года. Шестнадцать бывших учеников из «А» и «Б» классов прибыли со всех уголков нашей республики, чтобы встретиться по случаю 50-летия окончания родной школы и вспомнить о том, какими были, рассказать, кем стали, чего достигли в жизни, чем гордятся…

50 лет — большой период времени, длинный отрезок жизненного пути. В него вместились и учеба в вузах, и служба в армии, профессиональное становление и вся трудовая деятельность с последующим выходом на пенсию, успехи и достижения, жизненный опыт и человеческая мудрость. И людям, которые вместе учились в одном классе и дружили много лет, а после, как птенцы, разлетелись по разным уголкам бывшего Советского Союза и только через 50 лет встретились вновь, конечно, было что рассказать друг другу.

Некоторые одноклассники не виделись после школы ни разу. Расстались девчонками и мальчишками, а теперь, спустя полвека, встречаются, уже став, бабушками и дедушками.

Юбиляры сразу перенеслись в свои далекие школьные годы, вспомнили, где был их класс, с благодарностью называя имена и фамилии своих учителей. О них они говорили только добрые и теплые слова, проникнувшись уважением ко всем, кто учил их доброму, светлому, вечному.

Выпускники не только вспоминали радостные моменты, но и почтили минутой молчания тех, кто ушел из жизни: в их числе, к сожалению, уже и учителя и одноклассники.

Встреча прошла, но память о ней еще долго будет согревать сердца бывших учеников Германовичской средней школы.

Средь суматохи будней бесконечных,

Средь важных дел и мелочных хлопот.

В мир возвратиться юности беспечной,

Дарует шанс вечер встреч выпускников.