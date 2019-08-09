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Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет

09.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет

В конце июля в кафе «Алекс» состоялась встреча одноклассников Германовичской средней школы, выпускников 1969 года. Шестнадцать бывших учеников из «А» и «Б» классов прибыли со всех уголков нашей республики, чтобы встретиться по случаю 50-летия окончания родной школы и вспомнить о том, какими были, рассказать, кем стали, чего достигли в жизни, чем гордятся…

50 лет — большой период времени, длинный отрезок жизненного пути. В него вместились и учеба в вузах, и служба в армии, профессиональное становление и вся трудовая деятельность с последующим выходом на пенсию, успехи и достижения, жизненный опыт и человеческая мудрость. И людям, которые вместе учились в одном классе и дружили много лет, а после, как птенцы, разлетелись по разным уголкам бывшего Советского Союза и только через 50 лет встретились вновь, конечно, было что рассказать друг другу.

Некоторые одноклассники не виделись после школы ни разу. Расстались девчонками и мальчишками, а теперь, спустя полвека, встречаются, уже став, бабушками и дедушками.

Юбиляры сразу перенеслись в свои далекие школьные годы, вспомнили, где был их класс, с благодарностью называя имена и фамилии своих учителей. О них они говорили только добрые и теплые слова, проникнувшись уважением ко всем, кто учил их доброму, светлому, вечному.

Выпускники не только вспоминали радостные моменты, но и почтили минутой молчания тех, кто ушел из жизни: в их числе, к сожалению, уже и учителя и одноклассники.

Встреча прошла, но память о ней еще долго будет согревать сердца бывших учеников Германовичской средней школы.

Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет

Средь суматохи будней бесконечных,

Средь важных дел и мелочных хлопот.

В мир возвратиться юности беспечной,

Дарует шанс вечер встреч выпускников.

Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет Одноклассники, выпускники Германовичской средней школы 1969 года встретились снова через 50 лет

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