Подкормить и подлечить. Что делать в цветнике в августе

Источник материала: Аргументы и факты

Подкормка

В августе ни под овощи, ни под цветы азот не вносят. Сейчас – время фосфорно-калийных подкормок. Можно использовать фосфорно-калийные минеральные удобрения, можно – комплексные удобрения. Обе группы подходят для этого периода. А можно просто приготовить зольную вытяжку. Для этого на ведро холодной воды берут стакан печной золы и настаивают 3–5 дней в саду, но в сухом месте, лучше всего под навесом. Затем настоем золы поливают цветы под корень.

Борьба с болезнями

Сейчас активизируются грибковые инфекции. В основном это мучнистая роса и пероноспороз, который встречается не только на огурцах, но и на декоративных растениях. Поэтому держите всегда под рукой фунгицидные препараты.

Можно поступить и по-другому: не применять «химию», а вместо этого попытаться повысить иммунитет цветочных растений. Но сделать это нужно заблаговременно, а не тогда, когда инфекция поразила весь цветник.

Неблагоприятные факторы (резкое похолодание, заморозки, жара, засуха, дожди, град) природной среды сильно снижают иммунитет растений, и в результате они перестают сопротивляться болезням.

Нужно применять иммуностимулирующие препараты для растений. Они имеют в основе природные регуляторы роста, которые должны вырабатываться в растениях, но при различных неблагоприятных условиях не вырабатываются. Их можно внести искусственно. Пользоваться такими препаратами очень просто. Как правило, растворяют 1 мл препарата в 5 л воды и опрыскивают растения. В конце сезона, во второй половине августа, когда длина светового дня начнёт резко сокращаться, нужно как минимум один раз обработать цветы, поскольку в этот период у них возможно резкое снижение иммунитета и наша цель – его повысить. После такой обработки цветы точно не заболеют. Но есть и другие, очень приятные бонусы. Обычно такие препараты содержат натуральные стимуляторы роста, а они усиливают все фазы развития растений – не только рост, но и цветение. А это значит, что цветник будет особенно красив.

Обязательно в августе удаляйте отцветшие соцветия, чтобы как можно дольше продолжалось цветение. Высокие растения дополнительно подвяжите к колышкам или поставьте специальные опоры – в августе обычно много дождей, и многие растения могут просто-напросто «упасть» на землю.



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В «шаговой» доступности

Если цветник большой, перемещаться по нему надо аккуратно. Помогут шаговые плиты: по ним вы можете ходить по цветнику. Делаем их так: плиточный клей разводим до густоты сметаны, выкладываем его в форму, например пластиковую коробку из-под торта, и украшаем поверхность мозаикой из кусочков битой плитки. Изделие должно застыть в течение суток в сухом и тёплом месте. Через сутки ставим форму в миску с горячей водой – так шаговую плитку можно будет легко вынуть из формы.

Проводим черенкование

В августе ещё не поздно «удвоить» красоту цветников, да и вашего сада в целом, за счёт черенкования. У некоторых растений черенки укореняются очень быстро, и новые растения зацветают уже через 3 недели, так как всё ещё лето и все процессы протекают быстро. Например, вы можете начеренковать виолы и георгины.

Черенкование виол

Виолы очень броские цветы, очень стойкие, да ещё и не слишком высокие, что ценно – ведь большинство садовых цветов как раз высокие, и их можно высаживать далеко не в каждой точке сада, нужно подвязывать, нужно продумывать сочетания с другими цветами. А виолы ничего этого не требуют. И сколько у них расцветок! При этом и соцветия бывают просто огромными, как, например, у разновидности Швейцарские гиганты. А ещё виолы очень эффективно размножаются черенками. Причём новые растения цветут уже в этом сезоне, прямо сейчас, не нужно ждать. И так просто – намного проще, чем размножать другие цветы. Поэтому можно значительно сэкономить, приобретя всего несколько растений. Из них вы получите столько новых виол, что сможете засадить весь участок.

1. Сначала подготовьте череночник – это обычный цветочный ящик. Наполните его землёй из вашего сада, но смешайте её с песком. Им нужен песок для укоренения.

2. Выделите самые красивые виолы из того, что вы купили, которые хотелось бы размножить. Отрежьте от них боковые стебли – по 1–3 от каждого растения, причём так отрежьте, чтобы на отрезанных стеблях оказалось 2–3 узла. Такие стебли могут сами укореняться в земле без всяких стимуляторов.

3. Теперь просто сажаем эти стебли в ящик, чтобы один узелок оказался в почве, и обильно поливаем.

4. Ящик ставим в тенистое место, например под дерево. Но следите – если в ящике нет дырок, то при дожде заносите череночник в дом. Или держите под навесом.

Через 3–4 недели это уже будут полноценные растения с корнями, которые можно высадить в сад. Приживаемость черенков виол практически стопроцентная. И они сразу будут цвести.



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Черенкование георгин

Это очень просто. Эти цветы очень дорогие, и далеко не все сорта бывают в продаже, ну а путём черенкования вы можете успешно размножить любой понравившийся вам сорт. Черенкуют георгины летом, во второй половине июля – начале августа. Критерий подходящего момента для черенкования – георгины должны хотя бы начать зацветать.

1. Для черенкования подойдёт любой боковой побег, не слишком длинный. Отрежьте его от основного стебля очень острым ножом или лезвием. Отрезать лучше с небольшой частью ткани стебля (с «пяточкой»).

2. Приготовьте горшок с почвой. Её нужно взять со своего участка и желательно добавить немного песка.

3. Срезанные черенки в течение суток подержите в воде.

4. Посадите черенки в горшочки – просто заглубите их в землю примерно на 2 см и полейте. Горшочки поставьте в полутень. Примерно через 3 недели у них появятся корни. Тогда их можно высадить в грунт.