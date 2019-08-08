Легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на МКАД, в результате которого погиб человек. Эту информацию сообщает СК Беларуси.

Восьмого августа около девяти часов вечера автомобиль BMW ехал по МКАД в направлении улицы Тимирязева в Минске. В какой-то момент 38-летний водитель легковушки наехал на мужчину, который пересекал автодорогу. В результате наезда 28-летний пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.



Фото: СК Беларуси

Специалисты осмотрели место ДТП, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Фото: СК Беларуси

В УСК по г. Минску просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия сообщить информацию по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.