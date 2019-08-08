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Легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте

09.08.2019 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на МКАД, в результате которого погиб человек. Эту информацию сообщает СК Беларуси.

Восьмого августа около девяти часов вечера автомобиль BMW ехал по МКАД в направлении улицы Тимирязева в Минске. В какой-то момент 38-летний водитель легковушки наехал на мужчину, который пересекал автодорогу. В результате наезда 28-летний пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте
Фото: СК Беларуси

Специалисты осмотрели место ДТП, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте
Фото: СК Беларуси

В УСК по г. Минску просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия сообщить информацию по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

В конце июля на МКАД фургон врезался в «Газель». Тогда в ДТП пострадали два человека (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на МКАД, в результате которого погиб человек. Эту информацию сообщает СК Беларуси.
 
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