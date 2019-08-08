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Легковушка на МКАД сбила пешехода, он погиб на месте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на МКАД, в результате которого погиб человек. Эту информацию
Восьмого августа около девяти часов вечера автомобиль BMW ехал по МКАД в направлении улицы Тимирязева в Минске. В какой-то момент 38-летний водитель легковушки наехал на мужчину, который пересекал автодорогу. В результате наезда 28-летний пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.
Специалисты осмотрели место ДТП, назначен ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В УСК по г. Минску просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия сообщить информацию по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства ДТП на МКАД, в результате которого погиб человек. Эту информацию сообщает СК Беларуси.
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