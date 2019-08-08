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В Беларуси 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках». Главные изменения – отсрочка на продолжение образования дается лишь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только при поступлении в ВУЗ или специальное учебное заведение после школы. Раньше отложить службу в армии можно было на все время обучения: при зачислении в университет, магистратуру или аспирантуру. Важно, что те, кто поступил в 2019 году до 10-го августа, получат отсрочку от армии.
Студент становится обучающимся с момента зачисления в ВУЗ, издания приказа и заключения договора. При этом молодой человек должен прийти в призывную комиссию со всем пакетом документов, так как только эти специалисты вправе решать вопрос о предоставлении отсрочки.
Андрей Мурашов, консультант 1-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:
К примеру, зачисление в ВУЗ без экзаменов, первоочередное право на общежитие, приоритет при приеме на работу и включение периода военной службы в трудовой стаж.
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Новости Беларуси. 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках». Главные изменения – отсрочка на продолжение образования дается лишь раз, сообщили в программе...
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