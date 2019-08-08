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Huawei представила собственную операционную систему
Источник материала: Tut.by
Huawei на собственной конференции Developers Conference 2019
Компания рассказала, что операционная система будет использовать безопасную среду исполнения (Trusted Execution Environment). Приложения, написанные для конкретного типа устройств, работающих на этой системе, будут адаптироваться под другие устройства, использующие Harmony OS.
Особенность системы в том, что под каждое устройство система будет использовать отдельные модули — в копании считают, что нет смысла делать одну громоздкую ОС для всего, так как у всех устройств разные сценарии применения.
Название Harmony OS выбрали потому, что система должна привнести в мир больше гармонии. Как и Android ОС, она будет распространятся по открытой лицензии.
Напомним, что в мае 2019 года Министерство торговли США
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Напомним, что в мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный» список, запретив работать с ней американским компаниям.
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