На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы стали японскими

Источник материала: Tut.by

На официальном сайте Олимпиады 2020 года четыре российских острова южных Курил изображены в составе Японии, пишет РИА «Новости».

В разделе маршрута олимпийского огня Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат Японии.



Скриншот с сайта

Проблема в том, что эти острова — «камень раздора» между Россией и Японией. Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.