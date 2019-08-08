Нетрезвый белорус на фуре устроил переполох в Ломбардии









Фура теряла управление и ехала зигзагами по трассе, проходящей через города Сольбиате, Ольджате-Комаско и Лурате-Каччивио. В первом из них она задела светофор и торговый автомат. В последнем посеяла панику, когда лопнули колеса.





В конце концов, транспортное средство было заблокировано полицией. Как сообщается, водитель, выбравшийся из кабины в состоянии шока, был очень пьян: уровень алкоголя в его крови превысил допустимый в пять раз.





У белоруса отобрали права, грузовик не стали конфисковывать, а отправили на стоянку, откуда его забрала литовская компания, на которую он работает. Также не обошлось без крупного счета за нанесенный на дороге ущерб.





По словам правоохранителей, инцидент чудом закончился без серьезных последствий: фура не столкнулась с другими автомобилями, под нее не попали люди. Поэтому решение прокуратуры было мягким – водителя задерживать не стали.