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Слуцкий завод «Модуль» после двукратного подорожания снова подешевел

09.08.2019 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом пишет slutsk-gorod.by

Для нового аукциона начальная стоимость лота снижена на 15% и составляет  6 639 108 белорусских рублей.
 
Напомним, стоимость комплекса этого имущества на площади 8,4478 Га снижалась на 55% – до 3 510 000 рублей, а на предыдущих торгах снова «подскочила» до 100% или 7 809 108 белорусских рублей.

Ранее сообщалось, что лотом интересуется фармацевтическое предприятие.
 
 
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Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом пишет slutsk-gorod.by
 
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