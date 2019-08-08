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Слуцкий завод «Модуль» после двукратного подорожания снова подешевел
Источник материала: Партизан
Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом пишет
Для нового аукциона начальная стоимость лота снижена на 15% и составляет 6 639 108 белорусских рублей.
Напомним, стоимость комплекса этого имущества на площади 8,4478 Га снижалась на 55% – до 3 510 000 рублей, а на предыдущих торгах снова «подскочила» до 100% или 7 809 108 белорусских рублей.
Ранее сообщалось, что лотом интересуется фармацевтическое предприятие.
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Аукцион по продаже ОАО «Слуцк-Модуль» («Калибр») 22 июля не состоялся, новые торги назначены на 19 августа. Об этом пишет slutsk-gorod.by
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