Экс-президента Кыргызстана обвинили в коррупции

Как сообщает 24.kg cо ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева, адвокат назвал обвинение необоснованным, поскольку Атамбаева приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили, а сразу вручили уведомление о подозрении. «Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева как экс-президента имеется неприкосновенность», — добавил Слесарев.





Атамбаев не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, так как они идут вразрез с Конституцией. Поскольку беспристрастность суда в стране вызывает вопросы, защита не исключает обращения в международные суды, в том числе Гаагский суд, отметил Слесарев.





О том, что прямая причастность Атамбаева к незаконному освобождению Батукаева получила подтверждение, говорилось во вчерашнем заявлении МВД, однако это, вероятно, не единственное обвинение, которое ему предъявят, хотя о других защитник не смог ничего уточнить.





Накануне президент Сооронбай Жээнбеков объявил, что Атамбаев после штурма резиденции в селе Кой-Таш обрел статус обвиняемого, и подчеркнул, что речь идет именно о сопротивлении милиции:





«Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны. Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления».









Действия защитников резиденции Атамбаева расцениваются как убийство, покушение на убийство, массовые беспорядки, взятие заложников, хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти.





По мнению некоторых экспертов, Атамбаев своим заявлением о том, что отстреливался от спецназа 7 августа, обеспечил себе пожизненный срок.













После задержания Атамбаева доставили в Госкомитет нацбезопасности вместе с его ближайшими сторонниками Фаридом Ниязовым и Кундуз Жолдубаевой. Последнюю допрашивали около двух часов по делу о захвате заложников в Кой-Таше и оставили в статусе свидетеля.