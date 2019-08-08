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Экс-президента Кыргызстана обвинили в коррупции

09.08.2019 10:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд арестовал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 26 августа. Ему предъявлено официальное обвинение в коррупции по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Как сообщает 24.kg cо ссылкой на его адвоката Сергея Слесарева, адвокат назвал обвинение необоснованным, поскольку Атамбаева приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили, а сразу вручили уведомление о подозрении. «Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева как экс-президента имеется неприкосновенность», — добавил Слесарев.

Атамбаев не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, так как они идут вразрез с Конституцией. Поскольку беспристрастность суда в стране вызывает вопросы, защита не исключает обращения в международные суды, в том числе Гаагский суд, отметил Слесарев.

О том, что прямая причастность Атамбаева к незаконному освобождению Батукаева получила подтверждение, говорилось во вчерашнем заявлении МВД, однако это, вероятно, не единственное обвинение, которое ему предъявят, хотя о других защитник не смог ничего уточнить.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков объявил, что Атамбаев после штурма резиденции в селе Кой-Таш обрел статус обвиняемого, и подчеркнул, что речь идет именно о сопротивлении милиции: 

«Возбуждено уголовное дело, все виновники вчерашнего события будут наказаны. Атамбаев продемонстрировал непризнание норм законов и Конституции. Если его вызывали на допрос как свидетеля, то теперь он будет обвиняемым в совершении тяжкого преступления».


Действия защитников резиденции Атамбаева расцениваются как убийство, покушение на убийство, массовые беспорядки, взятие заложников, хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти.

По мнению некоторых экспертов, Атамбаев своим заявлением о том, что отстреливался от спецназа 7 августа, обеспечил себе пожизненный срок.



После задержания Атамбаева доставили в Госкомитет нацбезопасности вместе с его ближайшими сторонниками Фаридом Ниязовым и Кундуз Жолдубаевой. Последнюю допрашивали около двух часов по делу о захвате заложников в Кой-Таше и оставили в статусе свидетеля.
 
 
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Суд арестовал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 26 августа. Ему предъявлено официальное обвинение в коррупции по уголовному делу о незаконном...
 
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