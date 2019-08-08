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"Белавиа" рассказала, что можно купить в самолетах беспошлинно
Источник материала: Партизан
В белорусских самолетах разрешили торговать товарами из магазинов duty free, в том числе алкоголем и сигаретами. «Белавиа» ответила на вопросы, как, где, что и в каком количестве можно будет купить.
Когда в самолетах начнут торговать беспошлинными товарами?
Мы планируем запустить в тестовом режиме продажу беспошлинных товаров в 20-х числах августа.
На всех ли рейсах будут торговать?
Пока торговля будет организована только на шести авиарейсах: в Анталию, Амстердам, Стамбул, Ларнаку, Милан и Барселону.
Дальше мы планируем потихоньку увеличивать количество направлений, где в самолетах можно будет купить беспошлинные товары.
Каким образом авиакомпания собирается торговать в самолетах?
Пока продажа будет проходить через буклет, в котором будут собраны все имеющиеся в наличии товары. В скором времени мы разработаем каталог.
Что можно будет купить?
Ассортимент товаров будет достаточно большой. Это будут и игрушки, и снеки, и напитки, и парфюмерия с косметикой, а также табачные изделия и алкоголь.
Можно ли на борту расплатиться банковской картой?
Нет. Товары в самолетах можно оплатить только наличными. Рассчитаться можно будет белорусскими и российскими рублями, долларами и евро.
А что с ценами?
Цены на товары будут такими, как на эти же товары в магазинах беспошлинной торговли.
Нужно ли показывать паспорт, когда покупаешь сигареты и алкоголь?
Да. Паспорт нужно предъявлять в обязательном порядке, как и в любом магазине duty free.
Будут ли ограничения на количество покупаемых сигарет и алкоголя?
Приобретать сигареты или алкоголь можно будет в соответствии с законом страны, куда летит пассажир.
Будут ли выдавать чек на покупки?
Да. Всем покупателям будут выдаваться чеки.
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В белорусских самолетах разрешили торговать товарами из магазинов duty free, в том числе алкоголем и сигаретами. «Белавиа» ответила на вопросы, как, где, что и в каком...
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