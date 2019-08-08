"Белавиа" рассказала, что можно купить в самолетах беспошлинно

Когда в самолетах начнут торговать беспошлинными товарами?





Мы планируем запустить в тестовом режиме продажу беспошлинных товаров в 20-х числах августа.





На всех ли рейсах будут торговать?





Пока торговля будет организована только на шести авиарейсах: в Анталию, Амстердам, Стамбул, Ларнаку, Милан и Барселону.





Дальше мы планируем потихоньку увеличивать количество направлений, где в самолетах можно будет купить беспошлинные товары.





Каким образом авиакомпания собирается торговать в самолетах?





Пока продажа будет проходить через буклет, в котором будут собраны все имеющиеся в наличии товары. В скором времени мы разработаем каталог.





Что можно будет купить?

Ассортимент товаров будет достаточно большой. Это будут и игрушки, и снеки, и напитки, и парфюмерия с косметикой, а также табачные изделия и алкоголь.





Можно ли на борту расплатиться банковской картой?





Нет. Товары в самолетах можно оплатить только наличными. Рассчитаться можно будет белорусскими и российскими рублями, долларами и евро.





А что с ценами?





Цены на товары будут такими, как на эти же товары в магазинах беспошлинной торговли.









Нужно ли показывать паспорт, когда покупаешь сигареты и алкоголь?





Да. Паспорт нужно предъявлять в обязательном порядке, как и в любом магазине duty free.





Будут ли ограничения на количество покупаемых сигарет и алкоголя?





Приобретать сигареты или алкоголь можно будет в соответствии с законом страны, куда летит пассажир.





Будут ли выдавать чек на покупки?





Да. Всем покупателям будут выдаваться чеки.



