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Биатлонистка Якушова: если сорвется Беларусь, есть запасной вариант — возвращение в сборную Красноярского края. Там не против
Источник материала: Партизан
Российская биатлонистка Ольга Якушова, завершившая карьеру в сезоне-2017/18 и заявившая о возможном переходе в сборную Беларуси, рассказала о плане "Б" на случай неудачи.
Беседу со спортсменкой опубликовал
- Где и с кем вы тренируетесь сейчас?
- Я вернулась к себе на родину в Бородино. У нас тут прекрасная биатлонная база, рабочая роллерная трасса. Сын со мной, мама мне помогает, а я спокойно работаю над возвращением формы вместе с моим первым тренером Светланой Калиновской. Несколько дней назад мы провели контрольную тренировку и очень радовались моему ходу. Практически обнимались и хлопали в ладоши!
- Раз вы в такой хорошей форме, почему не выступаете на российских соревнованиях?
- Я не планирую пока нигде выступать. Не хочу раньше времени травмировать свою психику. А то я бегаю окрыленная и думаю, какая я молодец, а по факту, могу результата не показать и впасть обратно в депрессию.
- Что вы будете делать, если переход в Беларусь все-таки сорвется?
- У меня есть запасной вариант – это возвращение обратно в сборную Красноярского края. В мае мы разговаривали с Сергеем Геннадиевичем Усаньковым (руководитель "Академии биатлона" Красноярска – Прим. ), и он вроде бы не против взять меня обратно. Если IBU опубликует такие документы, что с белорусами не получится, я хотела бы поехать на вкатку вместе с Красноярском и дальше выступать на российских стартах.
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Биатлонистка Якушова: если сорвется Беларусь, есть запасной вариант — возвращение в сборную Красноярского края. Там не против
Российская биатлонистка Ольга Якушова, завершившая карьеру в сезоне-2017/18 и заявившая о возможном переходе в сборную Беларуси, рассказала о плане "Б" на случай...
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