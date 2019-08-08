ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биатлонистка Якушова: если сорвется Беларусь, есть запасной вариант — возвращение в сборную Красноярского края. Там не против

09.08.2019 10:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российская биатлонистка Ольга Якушова, завершившая карьеру в сезоне-2017/18 и заявившая о возможном переходе в сборную Беларуси, рассказала о плане "Б" на случай неудачи.

Беседу со спортсменкой опубликовал "Спорт-Экспресс". 

- Где и с кем вы тренируетесь сейчас?

- Я вернулась к себе на родину в Бородино. У нас тут прекрасная биатлонная база, рабочая роллерная трасса. Сын со мной, мама мне помогает, а я спокойно работаю над возвращением формы вместе с моим первым тренером Светланой Калиновской. Несколько дней назад мы провели контрольную тренировку и очень радовались моему ходу. Практически обнимались и хлопали в ладоши!

- Раз вы в такой хорошей форме, почему не выступаете на российских соревнованиях?

- Я не планирую пока нигде выступать. Не хочу раньше времени травмировать свою психику. А то я бегаю окрыленная и думаю, какая я молодец, а по факту, могу результата не показать и впасть обратно в депрессию.


- Что вы будете делать, если переход в Беларусь все-таки сорвется?

- У меня есть запасной вариант – это возвращение обратно в сборную Красноярского края. В мае мы разговаривали с Сергеем Геннадиевичем Усаньковым (руководитель "Академии биатлона" Красноярска – Прим. ), и он вроде бы не против взять меня обратно. Если IBU опубликует такие документы, что с белорусами не получится, я хотела бы поехать на вкатку вместе с Красноярском и дальше выступать на российских стартах.
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская биатлонистка Ольга Якушова, завершившая карьеру в сезоне-2017/18 и заявившая о возможном переходе в сборную Беларуси, рассказала о плане "Б" на случай...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика