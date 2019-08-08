Биатлонистка Якушова: если сорвется Беларусь, есть запасной вариант — возвращение в сборную Красноярского края. Там не против

"Спорт-Экспресс". Беседу со спортсменкой опубликовал





- Где и с кем вы тренируетесь сейчас?





- Я вернулась к себе на родину в Бородино. У нас тут прекрасная биатлонная база, рабочая роллерная трасса. Сын со мной, мама мне помогает, а я спокойно работаю над возвращением формы вместе с моим первым тренером Светланой Калиновской. Несколько дней назад мы провели контрольную тренировку и очень радовались моему ходу. Практически обнимались и хлопали в ладоши!





- Раз вы в такой хорошей форме, почему не выступаете на российских соревнованиях?





- Я не планирую пока нигде выступать. Не хочу раньше времени травмировать свою психику. А то я бегаю окрыленная и думаю, какая я молодец, а по факту, могу результата не показать и впасть обратно в депрессию.









- Что вы будете делать, если переход в Беларусь все-таки сорвется?





- У меня есть запасной вариант – это возвращение обратно в сборную Красноярского края. В мае мы разговаривали с Сергеем Геннадиевичем Усаньковым (руководитель "Академии биатлона" Красноярска – Прим. ), и он вроде бы не против взять меня обратно. Если IBU опубликует такие документы, что с белорусами не получится, я хотела бы поехать на вкатку вместе с Красноярском и дальше выступать на российских стартах.



