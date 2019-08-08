Минфин США ударит по рынкам изъятием 800 миллиарда долларов

Источник материала: Ежедневник





Министерство финансов США запускает процесс масштабного увеличения государственного долга для финансирования дефицита бюджета.

В период с августа по декабрь американское казначейство планирует удвоить продажи гособлигаций и выбросить на рынок бумаги на общую сумму 814 млрд долларов, пишет finanz.ru .

Размещения в рекордном за два года объеме начнутся уже в ближайшие месяцы, следует из плана-прогноза Комитета по заимствованиям, опубликованного после ежеквартальной встречи с банками - первичными дилерами ФРС.

До 1 октября Минфин США планирует привлечь на рынке 433 млрд долларов. Это почти вдвое больше изначального графика, который предполагал займы на 272 млрд. Из итоговой суммы 313,9 млрд долларов будет получено за счет продажи нот и бондов на срок от двух до 30 лет, а еще 119,1 млрд - от реализации краткосрочных векселей (сроком от 4 до 52 недель).

План на четвертый квартал увеличен на четверть - с 310 до 382 млрд долларов, из которых 288,2 млрд принесут ноты и бонды, а 92,8 млрд - краткосрочный долг.

По сравнению с первой половиной года (414 млрд долларов) объемы размещений вырастут почти вдвое и вплотную приблизятся к историческому рекорду 2008-09 гг, когда американский бюджет три квартала подряд занимал больше 500 млрд долларов.

Для рынков размещения госдолга в гигантских объемах рискуют стать новым ударом, предупреждает стратег Bank of America Майк Кабана: фактически бюджет США превращается в «пылесос», вытягивающий долларовую ликвидность из финансовой системы.

Как правило, когда такое происходит, аппетит к риску резко падает, напоминает Кабана. Так, например, было в первом квартале 2018 года, когда на фоне продажи бондов на 488 млрд долларов рынок акций США пережил рекордное за 9 лет падение.

Отток ликвидности могли бы сгладить зарубежные центробанки. Однако они фактически остановили покупки американского госдолга: на май 2019-го их вложения составляли 6,2 трлн долларов и по сравнению с началом 2015 года не изменились.

ЦБ Китая - главный держатель treasuries - и вовсе сократил инвестиции с 1,18 до 1,11 трлн долларов за последние 12 месяцев.

Это означает, что покупателями бумаг должны стать банки - первичные дилеры. Однако их возможности также близки к исчерпанию, считает Кабана: за последние два года они практически удвоили портфель treasuries и довели его до исторического рекорда в 2,2 трлн долларов.

Результатом станет нарастающий дефицит долларовой ликвидности и, как следствие, рост курса американской валюты. Проблема может оказаться настолько острой, что ФРС США будет вынуждена уже в этом году запустить четвертый раунд «количественного смягчения», скупая казначейские облигации за счет «печатного станка», предупреждает Кабана.