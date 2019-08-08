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Вынесен приговор группе наркокурьеров из Мозырского района

09.08.2019 11:04 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района огласил приговор группе наркокурьеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, бойцы наркоконтроля задержали обвиняемых - жителей Мозырского района - осенью прошлого года в лесу недалеко от деревни Солонская Корма Жлобинского района. По данным правоохранителей, главный фигурант через закладки забирал партию наркотиков в Минске. В арендованном гараже и квартире фасовал товар на мелкие партии, сначала сам, а после с двумя подельниками делал закладки в Мозыре, Жлобине, Светлогорске и других крупных городах Гомельской области.

Экспертиза показала, что часть товара от этого распространителя находили и в других городах Беларуси. В ассортименте дельцов были мефедрон, фенамин, альфа-PVP, гашиш, марихуана.

Суд признал молодых людей виновными в незаконном обороте наркотиков в крупном размере с целью сбыта. Один из фигурантов получил 13 лет колонии усиленного режима, другой - 12 лет, третий - 9 лет, однако в связи с амнистией ему был сокращен срок на год. Как сообщается, из троих лишь один частично признал свою вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Жлобинского района огласил приговор группе наркокурьеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома. Как...
 
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