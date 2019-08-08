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В Беларуси расширили список вузов, где есть военная кафедра

09.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси расширили список университетов, где есть военная кафедра (военный факультет). Теперь получить во время учебы звание лейтенанта запаса смогут еще и студенты Белорусского государственного технологического университета.

В итоге сейчас пройти военную подготовку можно на семи военных факультетах и шести военных кафедрах. Военные факультеты есть в БГУ, БНТУ, БГУИРе, БГМУ, Академии авиации, БелГУТе (Гомель), ГрГУ им. Янки Купалы (Гродно), а военные кафедры — в Академии связи, ВГУ им. П.М. Машерова (Витебск), Гродненском, Витебском и Гомельском медуниверситетах, а также в БГТУ.

Напомним, программа подготовки на военных кафедрах (военных факультетах) рассчитана на 2,5 года. Сначала ребята осваивают программу младших командиров. Затем сдают экзамен. Те, кто справился с испытанием лучше других, продолжают обучение уже на офицеров запаса.

В случае призыва, тому, кто прошел только первую ступень, служить придется шесть месяцев. Прошедшим весь курс после окончания вуза присваивают звание лейтенанта запаса.


 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси расширили список университетов, где есть военная кафедра (военный факультет). Теперь получить во время учебы звание лейтенанта запаса...
 
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