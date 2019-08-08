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СЕГОДНЯ: личный прием граждан

09.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

09.08.2019 в Дзержинском райисполкоме планируется проведение личного приема граждан Министром по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко Сергеем Эдуардовичем.

09.08.2019 в Дзержинском райисполкоме с 11:00 до 13:00 планируется проведение личного приема граждан Министром по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко Сергеем Эдуардовичем.

Также свои вопросы можно задать в указанное время по телефону 8 (01716) 5-20-17.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (01716) 7-69-97.

Время проведения: 11:00 - 13:00.


 
 
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09.08.2019 в Дзержинском райисполкоме планируется проведение личного приема граждан Министром по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко...
 
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