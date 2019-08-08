СЕГОДНЯ: личный прием граждан

Источник материала: Новости Дзержинска

09.08.2019 в Дзержинском райисполкоме планируется проведение личного приема граждан Министром по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко Сергеем Эдуардовичем.

09.08.2019 в Дзержинском райисполкоме с 11:00 до 13:00 планируется проведение личного приема граждан Министром по налогам и сборам Республики Беларусь Наливайко Сергеем Эдуардовичем.

Также свои вопросы можно задать в указанное время по телефону 8 (01716) 5-20-17.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (01716) 7-69-97.

Время проведения: 11:00 - 13:00.



