Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары

Источник материала: Tut.by

Доцент кафедры детских болезней СибГМУ Светлана Самарина рассказала, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения. Об этом пишет Lenta.Ru.



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По словам Светланы Самариной, многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее «привлекательными» для комаров.

«Впервые ученые наткнулись на это открытие в 1972 году, дальнейшие изучения предпочтений кровососущих показали, что люди с кровью типа О (I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, они садились на кожу людей с кровью типа О (I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А (II)», — сообщила она.

Однако группа крови — не единственный фактор. Доктор Джонатан Дей, медицинский энтомолог и эксперт по комарам из Университета Флориды, утверждает, что некоторые химические вещества, которые человек выделяет через кожу, например, молочная кислота, также могут привлекать комаров. Однако состав выделяемых химических веществ каждого отдельного человека зависит от ДНК.

Кроме того, на «вкусовые предпочтения» комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи, например, запах пота.

Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более «привлекательным» для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом.