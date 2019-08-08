ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары

09.08.2019 11:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доцент кафедры детских болезней СибГМУ Светлана Самарина рассказала, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения. Об этом пишет Lenta.Ru.


Фото: Jazeel Jaz / Unsplash

По словам Светланы Самариной, многочисленные исследования подтверждают теорию о том, что люди с I группой крови являются наиболее «привлекательными» для комаров.

«Впервые ученые наткнулись на это открытие в 1972 году, дальнейшие изучения предпочтений кровососущих показали, что люди с кровью типа О (I) являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, они садились на кожу людей с кровью типа О (I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А (II)», — сообщила она.

Однако группа крови — не единственный фактор. Доктор Джонатан Дей, медицинский энтомолог и эксперт по комарам из Университета Флориды, утверждает, что некоторые химические вещества, которые человек выделяет через кожу, например, молочная кислота, также могут привлекать комаров. Однако состав выделяемых химических веществ каждого отдельного человека зависит от ДНК.

Кроме того, на «вкусовые предпочтения» комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи, например, запах пота.

Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более «привлекательным» для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи. Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
но группа крови не единственный фактор. На «вкусовые предпочтения» комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министры РФ и Беларуси провели встречу "на полях" межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика