Ателье Mulliner восстановило Bentley Corniche 1939 года

Источник материала: Tut.by

Придворное ателье Bentley Mulliner воссоздало давно утраченный автомобиль из прошлого, являющийся важнейшей вехой в истории британской марки.





Речь идет о модели Corniche 1939 года, который был уничтожен в ходе сильнейшей бомбежки Дьеппа во время Второй мировой войны. В самой компании эту машину, созданную по частному заказу греческого гонщика Андре Эмбирикоса, называют недостающим звеном между легендарными моделями Embiricos 41/4 Litre и R Type Continental. Corniche был создан Bentley в сотрудничестве со сторонними партнерами — французский дизайнер автомобилей Жорж Полен разработал проект кузова, а компания Carrosserie Vanvooren реализовала его.





Оригинальный автомобиль был готов к маю 1939 года и испытан на гоночной трассе Бруклендс, где развил скорость свыше 160 км/ч. В августе того же года автомобиль получил серьезные повреждения в аварии при прохождении дорожных испытаний во Франции и был отправлен на ремонт. Его ходовая часть благополучно добралась до завода Bentley в Дерби, а кузов был уничтожен во время бомбежки в Дьеппе позже в том же году, после чего его никто не видел.





Работа над воссозданием Corniche началась еще в 2001 году. Кузов был создан на основе эскизов, предоставленных для проекта семьей разработчика модели Жоржа Полена. Команда Mulliner изготовила детали кузова вручную и участвовала в финальной искусной отделке панелей. В лакокрасочной лаборатории потратили не один час на производство образцов цвета основной части кузова Imperial Maroon на основе немногочисленных имеющихся описаний, а для внутренней отделки использовали автоматизированное проектирование.





Воссозданный Corniche широкой публике представят на мероприятии Salon Privé в сентябре — показ машины приурочат к столетнему юбилею Bentley , который отмечается в этом году.