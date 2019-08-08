ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ателье Mulliner восстановило Bentley Corniche 1939 года

09.08.2019 11:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Придворное ателье Bentley Mulliner воссоздало давно утраченный автомобиль из прошлого, являющийся важнейшей вехой в истории британской марки.


Речь идет о модели Corniche 1939 года, который был уничтожен в ходе сильнейшей бомбежки Дьеппа во время Второй мировой войны. В самой компании эту машину, созданную по частному заказу греческого гонщика Андре Эмбирикоса, называют недостающим звеном между легендарными моделями Embiricos 41/4 Litre и R Type Continental. Corniche был создан Bentley в сотрудничестве со сторонними партнерами — французский дизайнер автомобилей Жорж Полен разработал проект кузова, а компания Carrosserie Vanvooren реализовала его.


Оригинальный автомобиль был готов к маю 1939 года и испытан на гоночной трассе Бруклендс, где развил скорость свыше 160 км/ч. В августе того же года автомобиль получил серьезные повреждения в аварии при прохождении дорожных испытаний во Франции и был отправлен на ремонт. Его ходовая часть благополучно добралась до завода Bentley в Дерби, а кузов был уничтожен во время бомбежки в Дьеппе позже в том же году, после чего его никто не видел.


Работа над воссозданием Corniche началась еще в 2001 году. Кузов был создан на основе эскизов, предоставленных для проекта семьей разработчика модели Жоржа Полена. Команда Mulliner изготовила детали кузова вручную и участвовала в финальной искусной отделке панелей. В лакокрасочной лаборатории потратили не один час на производство образцов цвета основной части кузова Imperial Maroon на основе немногочисленных имеющихся описаний, а для внутренней отделки использовали автоматизированное проектирование.


Воссозданный Corniche широкой публике представят на мероприятии Salon Privé в сентябре — показ машины приурочат к столетнему юбилею Bentley, который отмечается в этом году.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Придворное ателье Bentley Mulliner воссоздало давно утраченный автомобиль из прошлого, являющийся важнейшей вехой в истории британской марки
 
Новости дня
Новости разные
 
Парень из Молодечно стал чемпионом Мира по MMA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика