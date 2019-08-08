Парень из Молодечно стал чемпионом Мира по MMA

Источник материала: Tut.by

Парень из Молодечно Глеб Карытько стал чемпионом мира по MMA (WMMAA & IMMAF) до 18 лет в полутяжелом весе (до 93 кг) в категории юношей 16−17 лет.

Соревнования проходили 3−4 августа в римской арене PalaPellicone. Вторую и третью строчку в этой категории заняли российский и казахстанский спортсмены. Глеб стал единственным спортсменом из Беларуси, взошедшим на подиум этих ежегодных соревнований.



Фото: Facebook Michael Rumiantsau

«Я историю Глеба знаю не понаслышке и знаю, как усердно работал этот парень (в том числе жертвуя летними каникулами и всеми остальными соблазнами, которых так много в его возрасте), ради того чтобы „proudly represent“ („с гордостью представить“ — прим.TUT.BY) Беларусь с госфлагом на первенстве мира!

История действительно интересная, ведь государство не потратило ни копейки на его развитие: все благодаря родителям и тренерам, которые вырастили уже не первого чемпиона. Растет еще один underdog», написал в своем Facebook Михаил Румянцев.