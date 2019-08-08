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Мировое потребление мяса птицы к 2035 году увеличится на 65 процентов, яиц – на 50

09.08.2019 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мировое потребление мяса птицы к 2035 году увеличится на 65 процентов, яиц – на 50

Таким образом, птицеводство станет самой быстрорастущей отраслью: потребление других видов животного белка (рыба, свинина, говядина) может прибавить 30-35%.

Об этом говорится в исследовании Международного независимого института аграрной политики (МНИАП), сообщает издание «Птицефабрики Украины».

Мировое производство яиц показывает устойчивый рост почти два последних десятилетия. С 2000-го общий объем выпуска увеличился в 1,4 раза. Ведущий производитель яиц — Китай, доля которого составляет 36% от всего мирового производства. За ним следуют США (8%), Индия (6%), а также Япония и Мексика (по 4%). Украина с показателем в 1,8% входит в первую двадцатку производителей, но могла бы занимать и большую долю рынка.

Азия в период 2008–2017 гг. нарастила выпуск яиц больше всех — на 9,7 млн т, что составило 71% от общемирового прироста. На втором месте оказалась Америка — на 2,21 млн т и 16,2%. Европа добавила на свой устоявшийся рынок всего 1,13 млн т яиц (8,3%). Замыкают этот «яичный рейтинг» бедная Африка, которая смогла за указанное время добавить всего 0,54 млн т яиц (4%), и Океания (0,08 млн т и 0,6%).

Мировая торговля яйцом за последние 10 лет также значительно выросла. Основными импортерами яиц в мире являются страны Европы, что связано с высоким внутренним товарооборотом. Активный рост импортных поставок наблюдается среди стран Азии, сдерживающими факторами для которых являются локальные вооруженные конфликты и политическая нестабильность. Ключевым регионом Азии в сфере импорта яиц является Ближний Восток, где значительный спрос на продукты питания обусловлен ростом количества и благосостояния местных жителей. Климатические особенности этих территорий способствуют, в частности, увеличению объемов импортных поставок яиц. Среди экспортеров также лидируют страны Европы, Азии и США.

По расчетам ВОЗ, медицинская норма употребления яиц в пищу составляет 260 штук на человека в год. Примерно половину этой нормы потребляют в Африке и большинстве стран Азии. В развитых европейских странах и США потребление близко к рекомендованной норме, в Китае выше — 300 шт./чел.

В Украине и Беларуси этот показатель достигает 310 штук на душу населения в год.

 
 
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Таким образом, птицеводство станет самой быстрорастущей отраслью: потребление других видов животного белка (рыба, свинина, говядина) может прибавить 30-35%.
 
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