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Лукашенко разрешил владельцу «Табакерок» Олексину ввозить в Беларусь сигареты

09.08.2019 10:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает компании «Интер Тобакко» Алексея Олексина ввозить в Беларусь табак. Бизнесмена наделили исключительным правом государства.

Документ приняли для того, чтобы создать дополнительные условия для производства сигарет. Напомним, Олексин — тот самый единственный предприниматель, которому дали возможность возводить «Табакерки» по всей Беларуси. Этим занимается его подконтрольная фирма «Энерго-Оил».

Не так давно киоски с табачными изделиями стали оккупировать Минск. Они вызывают недовольство местных жителей: минчане опубликовали петицию, в которой требуют убрать все «Табакерки» из города (ее подписали 5,6 тысячи человек). А некоторые, выражая протест, и вовсе разрисовывают торговые точки. Так выглядит ларек в Зеленом Луге:

Еще одно предприятие Олексина — «Интер Тобакко». Оно производит табачные изделия «высокого потребительского уровня», как заявлено в профайле организации. TUT.by напомнил, что год назад ради нее изменили границы Минска: фирма стала выпускать сигареты в промзоне Шабаны. Также бизнесмену может импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro. Хотя раньше ввозить табачную продукцию имело право только предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ, который разрешает компании «Интер Тобакко» Алексея Олексина ввозить в Беларусь табак. Бизнесмена наделили исключительным...
 
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