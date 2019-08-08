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Лукашенко разрешил владельцу «Табакерок» Олексину ввозить в Беларусь сигареты
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко
Документ приняли для того, чтобы создать дополнительные условия для производства сигарет. Напомним, Олексин — тот самый единственный предприниматель, которому дали возможность возводить «Табакерки» по всей Беларуси. Этим занимается его подконтрольная фирма «Энерго-Оил».
Не так давно киоски с табачными изделиями стали оккупировать Минск. Они вызывают недовольство местных жителей: минчане
Еще одно предприятие Олексина — «Интер Тобакко». Оно производит табачные изделия «высокого потребительского уровня», как заявлено в профайле организации. TUT.by
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