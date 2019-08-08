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Лукашенко дал Олексину исключительное право на импорт табака
Источник материала: Myfin
«Предоставить ООО «Интер Тобакко» право реализации исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья», - сказано в документе. В указе отмечено, что это сделано «в целях создания дополнительных условий для производства табачных изделий».
Данной компанией владеет белорусский бизнесмен Алексей Олексин. Предприниматель намерен открыть производство сигарет в минском районе Шабаны.
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Президент Беларуси разрешил компании Интер Тобакко импортировать табачное сырье.
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