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Лукашенко дал Олексину исключительное право на импорт табака

09.08.2019 11:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лукашенко дал Олексину исключительное право на импорт табака
фото: pixabay.com
«Предоставить ООО «Интер Тобакко» право реализации исключительного права государства на осуществление импорта табачного сырья», - сказано в документе. В указе отмечено, что это сделано «в целях создания дополнительных условий для производства табачных изделий».

Данной компанией владеет белорусский бизнесмен Алексей Олексин. Предприниматель намерен открыть производство сигарет в минском районе Шабаны.

 
 
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Президент Беларуси разрешил компании Интер Тобакко импортировать табачное сырье.
 
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