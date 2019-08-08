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С каким оружием спецназ штурмовал дом экс-президента Кыргызстана

09.08.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «Военный осведомитель» появилось видео, на котором несколько мужчин демонстрируют лежащее на полу стрелковое оружие. В комментарии указано, что это сторонники арестованного вчера экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева показывают, с чем кыргызский спецназ штурмовал его резиденцию.


Открыть/скачать видео (6.75 МБ)

При ближайшем рассмотрении выясняется, что оружие по большей части не слишком новое, произведенное еще в СССР.

Среди образцов замечены автоматы АК-74 под патрон 5,45×39 — они приняты на вооружение в 1974 году. Также на одном из кадров мужчина показывает снайперскую винтовку Драгунова — она пошла в войска еще в шестидесятых.

Наконец, среди оружия замечено большое количество известнейших гладкоствольных ружей Mossberg 500 — этот дробовик нежно любим американской полицией, производится с 1961 года и засветился во множестве фильмов и игр. Вероятно, именно из таких ружей спецназовцы стреляли резиновыми пулями, об использовании которых при штурме уже говорилось.

В целом, за исключением Mossberg, всеми видами представленного оружия могли пользоваться еще советские спецназовцы при штурме дворца Хафизуллы Амина в 1979 году, в начале Афганской войны.

Пожалуй, единственным действительно новым оружием, которое можно видеть на кадрах, оказался российский пистолет Ярыгина. Его разработка началась в конце восьмидесятых, «ярыгин» должен был заменить в войсках явно устаревающий ПМ. Распад СССР затормозил работу, и на вооружение ПЯ попал в 2003 году, а серийное производство и вовсе наладили только в этом десятилетии.

 
 
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На кадрах соседствует оружие советской армии и американской полиции.
 
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