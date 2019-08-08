Внимание: «прямые телефонные линии»!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

10 августа с 9.00 до 12.00 по телефону в городе Бресте 8-0162-21-31-21 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета

Геннадий Иосифович БОРИСЮК

по вопросам организации работы социальной сферы (образование, медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, социальная защита, занятость, культура, спорт и другое).

10 августа с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета

Сергей Витальевич СОРОКОВ.

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