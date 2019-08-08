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Ермошина сомневается, что политпартии "зашевелятся" хотя бы к выборам в парламент

09.08.2019 11:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина скептически оценивает активность политических партий в стране, считает, что оживить их сможет пропорциональная или смешанная избирательная система.

"На этот раз (перед парламентскими выборами - ИФ) атмосфера политизирована гораздо меньше, чем было раньше. И это вызывает определенные опасения: боюсь, что даже партии, которые шевелились лишь во время выборов, на этот раз и этого делать не будут", - сказала Ермошина в интервью "СБ. Беларусь Сегодня".

Такое поведение партий глава ЦИК объяснила "утратой ими интереса к выборам". По мнению Ермошиной, ситуацию можно исправить, если перейти к пропорциональной или смешанной избирательной системе.

"Людям надо дать надежду, только тогда они будут вступать в партии. А такую надежду - возможность избрания - подарить может им лишь пропорциональная или смешанная избирательная система", - сказала она.

"В противном случае наши партии будут продолжать угасать", - резюмировала Ермошина.

В настоящее время в Беларуси действуют 15 политических партий.

Как сообщалось, выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, Палату представителей Национального собрания - на 17 ноября.

 
 
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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина скептически оценивает активность политических партий в стране, считает, что оживить их сможет...
 
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