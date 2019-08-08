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Премьер-министры РФ и Беларуси провели встречу "на полях" межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане

09.08.2019 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Кыргызстане отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Их беседа состоялась "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-ате (Кыргызстан), в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Позже в этот день у главы российского кабмина ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетят международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

 
 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Кыргызстане отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Их беседа состоялась "на полях" заседания...
 
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