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Премьер-министры РФ и Беларуси провели встречу "на полях" межправсовета ЕАЭС в Кыргызстане
Источник материала: Интерфакс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Кыргызстане отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Их беседа состоялась "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-ате (Кыргызстан), в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.
Позже в этот день у главы российского кабмина ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетят международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Кыргызстане отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Их беседа состоялась "на полях" заседания...
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