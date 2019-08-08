Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел в Кыргызстане отдельную встречу с белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Их беседа состоялась "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Чолпон-ате (Кыргызстан), в котором участвовали оба премьера и их коллеги по ЕАЭС.

Позже в этот день у главы российского кабмина ожидаются встречи с главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По окончании рабочей программы Медведев вместе с коллегами посетят международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.