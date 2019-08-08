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Медведев заявил о необходимости ускорения интеграционных процессов в ЕАЭС
Источник материала: Интерфакс
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и продолжения работы по ликвидации экономических барьеров.
"Наша общая задача - ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе, стимулировать экономическую активность, повысить уровень жизни граждан наших стран", - сказал Медведев на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.
На общем рынке объединения сейчас проживают более 180 млн потребителей, напомнил он.
"Нам нужно достроить внутренний контур интеграции. Для этого - модифицировать правовую базу, принять ряд наднациональных актов, есть "дорожная карта", как это делать", - сказал Медведев.
Необходимо продолжить работу по ликвидации экономических барьеров, подчеркнул он.
"Мы занимаемся созданием общего финансового рынка. (...) Общий финансовый рынок должен быть создан к 2025 году, и я хотел бы призвать наших партнеров более активно действовать в этом направлении, ускорить ратификацию всех необходимых документов", - сказал Медведев.
Укреплять сотрудничество нужно и с соседями, в частности, по СНГ, добавил он.
"Мы готовы к диалогу с другими зарубежными партнерами. Успешно идут переговоры о свободной торговле с Сингапуром, Израилем, Египтом, скоро заработает временное соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. (...) Думаю, что нужно ускорить процедуры, которые необходимы для подписания соглашений о свободной торговле с Сербией и Сингапуром", - сказал Медведев.
Он также сообщил, что, согласно достигнутой договорённости, следующее заседание совета будет проведено 25 октября в Москве в увязке с советом глав правительств СНГ.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ускорения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и продолжения работы по ликвидации экономических...
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