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Тяжелая музыка может быть полезна для здоровья – ученые
Источник материала: Интерфакс
Тяжелая музыка может быть полезна для психического здоровья человека. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, сообщает Neuroscience News.
Как рассказал доктор Ник Перхам, он пришел к такому выводу после того, как проанализировал соответствующие исследования своих коллег.
Ученые установили, что люди, которые любят слушать рок, более социально адаптированы, чувствуют себя счастливее и открыты для новых впечатлений. Более того, у этих людей развито такое чувство, как критика самого себя.
Также ученые доказали, что тяжелая музыка не побуждает людей, особенно подростков, к насилию.
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Тяжелая музыка может быть полезна для психического здоровья человека. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, сообщает Neuroscience News. По их словам,...
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