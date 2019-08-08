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Тяжелая музыка может быть полезна для здоровья – ученые

09.08.2019 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Тяжелая музыка может быть полезна для психического здоровья человека. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, сообщает Neuroscience News.

Тяжелая музыка может быть полезна для здоровья – ученые
По их словам, хэви-метал имеет благоприятное воздействие на психическое здоровье человека.

Как рассказал доктор Ник Перхам, он пришел к такому выводу после того, как проанализировал соответствующие исследования своих коллег.

Ученые установили, что люди, которые любят слушать рок, более социально адаптированы, чувствуют себя счастливее и открыты для новых впечатлений. Более того, у этих людей развито такое чувство, как критика самого себя.

Также ученые доказали, что тяжелая музыка не побуждает людей, особенно подростков, к насилию.

Источник: Медикфорум

 
 
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Тяжелая музыка может быть полезна для психического здоровья человека. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, сообщает Neuroscience News. По их словам,...
 
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