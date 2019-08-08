Могилевская область в январе-июне увеличила экспорт товаров на 5,5%

Источник материала: Интерфакс

Могилевская область по итогам января-июня 2019 года увеличила экспорт товаров на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его доля в общем объеме произведенной продукции составила более 60%, сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар на заседании, где рассматривались итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2019 года.

"Темп роста экспорта в январе-июне составил 105,5% при задании 103,7%. Отмечается существенное увеличение поставок по таким позициям, как железнодорожные вагоны, сыры и творог, домашняя птица", - сообщил Страхар, его слова приводятся в сообщении на сайте облисполкома.

В то же время, добавил он, несмотря на выполнение областью задания по экспорту товаров, стоит задача задействовать все ресурсы для достижения еще большего результата.

Комментируя ситуацию, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц заметил, что российский рынок по-прежнему остается основным для региона, а Китай и страны Евросоюза следует рассматривать как альтернативные. В данной связи он заметил, что одним из важнейших направлений должен стать поиск консенсуса и проработка одинаковых требований к качеству продукции у белорусской и российской сторон. "Буквально вчера состоялся разговор с представителями крупных торговых сетей Москвы, которые выразили готовность поддержать значительные поставки в столицу продукции "Бабушкиной крынки". Однако им нужны гарантии: подтверждение качества товара, его прослеживаемость и постоянное присутствие на полках. Должна быть прозрачность, ясность и понимание между потребителями и производителями", - сказал Заяц.

В целом, как проинформировали в исполкоме, по итогам первого полугодия из шести ключевых показателей в Могилевской области выполнено три. Кроме экспорта товаров это привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе, которых в экономику региона уже поступило $83 млн при задании $43 млн. Экспорт услуг за январь-июнь составил $34,7 млн (рост на 29,9% к аналогичному периоду прошлого года). При этом сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное - $12 млн.

В то же время, роста ВРП составил только 0,3% при задании 2%. Не выполнен также показатель по росту производительности труда.

Как отметили в исполкоме, наибольший удельный вес в валовом региональном продукте области традиционно занимает промышленный комплекс. "В его работе четко прослеживаются определенные тенденции. Прирост обеспечивают организации, которые модернизируются или ввели новые мощности: "Могилевхимволокно", "Могилевлифтмаш", Завод газетной бумаги. Стабильно работают "Зенит", Могилевский вагоностроительный завод, цементные производства. Опережающие темпы роста показывают частные компании. При этом недобирают объемы производства традиционные отрасли, особенно предприятия республиканской подчиненности, которые сегодня закредитованы и без очередной господдержки не могут наращивать объемы. Свой отрицательный вклад вносят предприятия, работающие с убытками, хотя их количество с каждым годом уменьшается, а сумма финансовых потерь сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в сообщении исполкома.

Заяц также обратил особое внимание на недоработки в сельском хозяйстве. "Недобор валовой продукции объясняется человеческим фактором: низкой исполнительской дисциплиной и несоблюдением технических регламентов производства. Сельскому хозяйству необходимо работать с опережающими темпами для максимальной загрузки производственных мощностей. Те, в свою очередь, должны произвести продукцию с высокой добавленной стоимостью, выгодно продать ее и получить прибыль", - сказал он.

Непростая ситуация сложилась и в строительном комплексе региона, констатировал губернатор.