На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

Источник материала: Вороновская газета





Генеральным подрядчиком масштабного проекта выбран ОАО «Гроднопромстрой». Как сообщил «Гродзенская Праўдзе» генеральный директор компании Абдувагаб Вагабов, сейчас идет подготовка площадки под новострой рядом с городской клинической больницей №3. Здесь силами строительных управлений «Гроднопромстроя» будут возведены операционный корпус, отделения радионуклидной диагностики, а также пансионат для пребывания пациентов на 59 человек.





– Мы назначили СУ-142 генеральным подрядчиком на объекте, а в помощь ему придали УМСР-134, – говорит Абдулвагаб Вагабов. –Затем по мере необходимости будем включать в работу другие строительные управления.







Областной и государственной инвестиционными программами на 2019 год предусмотрено по пять миллионов рублей на проектирование и начало строительства онкодиспансера. Проект реконструкции Гродненской городской клинической больницы №3 под онкодиспансер и нового строительства разработан в институте «Гродногражданпроект» и разделен на пять очередей.













Николай ШЛЫК

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/