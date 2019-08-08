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На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

09.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

Генеральным подрядчиком масштабного проекта выбран ОАО «Гроднопромстрой». Как сообщил «Гродзенская Праўдзе» генеральный директор компании Абдувагаб Вагабов, сейчас идет подготовка площадки под новострой рядом с городской клинической больницей №3. Здесь силами строительных управлений «Гроднопромстроя» будут возведены операционный корпус, отделения радионуклидной диагностики, а также пансионат для пребывания пациентов на 59 человек.

На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

– Мы назначили СУ-142 генеральным подрядчиком на объекте, а в помощь ему придали УМСР-134, – говорит Абдулвагаб Вагабов. –Затем по мере необходимости будем включать в работу другие строительные управления.

На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

Областной и государственной инвестиционными программами на 2019 год предусмотрено по пять миллионов рублей на проектирование и начало строительства онкодиспансера. Проект реконструкции Гродненской городской клинической больницы №3 под онкодиспансер и нового строительства разработан в институте «Гродногражданпроект» и разделен на пять очередей.

На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

На месяц раньше. В Гродно начались подготовительные работы по строительству областного онкодиспансера на 300 коек

Николай ШЛЫК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/
 
 
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Генеральным подрядчиком масштабного проекта выбран ОАО «Гроднопромстрой». Как сообщил «Гродзенская Праўдзе» генеральный директор компании Абдувагаб Вагабов,...
 
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