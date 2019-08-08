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Компания Олексина получила право на осуществление импорта табачного сырья

09.08.2019 11:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Компания Олексина получила право на осуществление импорта табачного сырья

Как следует из президентского указа № 298, ООО «Интер Тобакко» получила право государства на осуществление импорта табачного сырья.

Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступил в действие после официального опубликования. Решение принято «в целях создания дополнительных условий для производства табачных изделий».

Собственником ООО «Интер Тобакко» является семья Олексиных.

Алексей Олексин в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, который составляет «Ежедневник», занимает 4-е место.

Среди его активов - нефтрейдерские компании, также он владеет контрольным пакетом «МТБанка», занимается производством и продажей мясных изделий, инвестирует в ресторанный бизнес.

Напомним, что в прошлом году для табачного бизнеса Олексина депутаты Мингорсовета проголосовали за изменение границ Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Как следует из президентского указа № 298, ООО «Интер Тобакко» получила право государства на осуществление импорта табачного сырья.
 
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