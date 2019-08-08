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Выборы-2019
Источник материала: Радзiма
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
осуществляется в каб.111 Дома Советов (г. Могилёв, ул.Первомайская, д.71) в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, последний день приема документов – 30 августа 2019 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СОСТАВЫ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ И ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ...
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