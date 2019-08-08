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Случчанин отправил на «115» фотографии высоких бордюров - и получил ответ

09.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин отправил на «115» фотографии высоких бордюров - и получил ответ

Случчанин Руслан Березовский захотел посодействовать решению проблемы высоких бордюров в Слуцке. Он сфотографировал бордюрные камни на пешеходных дорожках по улицам М. Богдановича и Ленина, и отправил обращения на сайт 115.бел.

— Я скинул на каждый бордюр на 115, и мне на все десять запросов пришёл один ответ, — рассказывает велосипедист.

В ответах службы говорится: понижение бордюров не запланировано в связи с ограниченным финансированием по данной статье расходов на текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети.

Случчанин отправил на «115» фотографии высоких бордюров - и получил ответ

Хотя в Слуцке в этом году исправили два высоких бордюра в проходных местах, случчане продолжают говорить об этой проблеме. Так, 15-летний Алексей в последнем материале «Случчане о Слуцке» отметил, что слуцкие бордюры доставляют неудобства не только велосипедистам.

В комментариях в нашей группе Вконтакте пишут

Инна Кунцевич: Да весь город такой.

Юра Куницкий: А велосипедистов штрафуют за езду по проезжей части. И меня недавно оштрафовали на 1 б.в.

Alexandra Akulich: О, да! Не дай бог в нашей стране стать инвалидом.

Александр Фёдоров: Вообще, в принципе, всё должно делаться по стандартам. А здесь либо отклонились от них, либо, когда делали, были другие стандарты. Возможно.

Мишка Мишкин: Тройчанская делалась уж точно не по старым стандартам, а та же история...

Валентина Аний: В нашей стране все делают так, что бы потом переделывать, наверно это кому-то выгодно. Как можно было такое пропустить, ведь коляски всегда были, и люди инвалиды тоже были есть и будут.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанин Руслан Березовский захотел посодействовать решению проблемы высоких бордюров в Слуцке. Он сфотографировал бордюрные камни на пешеходных дорожках по...
 
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