ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

09.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город


ОАО «Крановый завод», входящее в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», станет единственным предприятием в Слуцком районе, которое сможет производить цементацию стали. Об этом корреспонденту SlutskGorod сообщили на предприятии.

Цементация - насыщение рабочих поверхностей стальных изделий углеродом с целью их упрочнения и повышения износостойкости. Поскольку стали с высоким содержанием углерода становятся более прочными и твёрдыми, эта услуга востребована для предприятий агропромышленного комплекса и промышленных организаций.

Печь для цементации с камерой диаметром 600 мм и глубиной 800 мм осуществляет процесс в автоматическом режиме контроля заданных параметров. Наладка и запуск этого оборудования завершится в ближайшие месяцы.

Современная печь польского производства позволит проводить цементацию различных шкивов, валов, втулок, шестерен, крановых колёс. По сути - доступных наружных и внутренних поверхностей практически любых металлических изделий.

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

Далее в термическом цеху находятся камерные печи для объёмной закалки и отпуска металлических изделий, а также автоматический комплекс для сорбитизации (закалки) токами высоких частот с различными программами технологического процесса. Это оборудование налажено и уже работает.

— Этот комплекс для сорбитизации позволяет производить быструю закалку цилиндрических деталей, колёс, шестерен. Закалка стали - это изменение структуры за счёт нагрева и быстрого остывания, а цементация - это насыщение поверхностного слоя углеродом, — рассказывает инженер-технолог. — Все термические работы мы осуществляем не только для собственных нужд, но и для сторонних заказчиков.

Но особенно востребованной для региона услугой остаётся цементация - её не производят ни в Любанском, ни в Копыльском, ни в Клецком районах. Стоимость работ зависит от объёма партии, вида деталей и марки стали.

— Если идёт максимальная загрузка любой из печей, цена, соответственно, будет ниже. Печи в любом случае необходимо разогревать перед работой, — добавляет специалист.

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов


Затем мы отправились в механический цех, а где сотрудники показали несколько образцов деталей, которые могут подвергаться закаливанию и цементации.

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов
В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

Напомним, в начале июля в Слуцке открылся новый цех «Кранового завода» - уникальное для Беларуси производство кранов мостового типа. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО «Крановый завод», входящее в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», станет единственным предприятием в Слуцком районе, которое сможет производить цементацию стали....
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы-2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика