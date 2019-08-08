В Слуцке работает предприятие, которое сможет производить цементацию стали - единственное на несколько районов

Источник материала: Слуцк Город





ОАО «Крановый завод», входящее в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», станет единственным предприятием в Слуцком районе, которое сможет производить цементацию стали. Об этом корреспонденту SlutskGorod сообщили на предприятии.

Цементация - насыщение рабочих поверхностей стальных изделий углеродом с целью их упрочнения и повышения износостойкости. Поскольку стали с высоким содержанием углерода становятся более прочными и твёрдыми, эта услуга востребована для предприятий агропромышленного комплекса и промышленных организаций.

Печь для цементации с камерой диаметром 600 мм и глубиной 800 мм осуществляет процесс в автоматическом режиме контроля заданных параметров. Наладка и запуск этого оборудования завершится в ближайшие месяцы.

Современная печь польского производства позволит проводить цементацию различных шкивов, валов, втулок, шестерен, крановых колёс. По сути - доступных наружных и внутренних поверхностей практически любых металлических изделий.









Далее в термическом цеху находятся камерные печи для объёмной закалки и отпуска металлических изделий, а также автоматический комплекс для сорбитизации (закалки) токами высоких частот с различными программами технологического процесса. Это оборудование налажено и уже работает.

— Этот комплекс для сорбитизации позволяет производить быструю закалку цилиндрических деталей, колёс, шестерен. Закалка стали - это изменение структуры за счёт нагрева и быстрого остывания, а цементация - это насыщение поверхностного слоя углеродом, — рассказывает инженер-технолог. — Все термические работы мы осуществляем не только для собственных нужд, но и для сторонних заказчиков.

Но особенно востребованной для региона услугой остаётся цементация - её не производят ни в Любанском, ни в Копыльском, ни в Клецком районах. Стоимость работ зависит от объёма партии, вида деталей и марки стали.

— Если идёт максимальная загрузка любой из печей, цена, соответственно, будет ниже. Печи в любом случае необходимо разогревать перед работой, — добавляет специалист.









Затем мы отправились в механический цех, а где сотрудники показали несколько образцов деталей, которые могут подвергаться закаливанию и цементации.























Напомним, в начале июля в Слуцке открылся новый цех «Кранового завода» - уникальное для Беларуси производство кранов мостового типа.



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