Осуждённый на «химию» житель Солигорщины оказал сопротивление милиционеру и сбежал с ружьём

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Солигорским РОВД разыскивается состоящий на учёте в УИИ Солигорского РОВД как лицо, осужденное к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, Байраш Дмитрий Николаевич, 1973 г.р., житель деревни Большой Рожан Солигорского района.

При проверке 8 августа по месту жительства применил насилие в отношении сотрудника милиции и скрылся. Передвигается на велосипеде. При себе может иметь охотничье гладкоствольное ружьё, информацию о владении которым скрывал.

Просим граждан в контакт с разыскиваемым не вступать, так как он может быть опасен.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 175-180 см, плотного телосложения, на правом ухе имеется ссадина.

Был одет: штаны тёмно-зелёного цвета, на штанах имеются заплатки в районе коленей, куртка тёмно-зелёного цвета, сланцы.