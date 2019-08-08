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17 августа в Слуцке пройдут школьные базары
09.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Торговые палатки разместятся вдоль улицы Ленина от универмага до центральной площади.
Школьные товары будут продаваться на площадке возле «Универмага «Слуцк»; вблизи кинотеатра «Беларусь»; вблизи магазина №2 КУП «Универмаг «Слуцк» (ул. Ленина, 138); на территории, прилегающей к магазину «РгоЗапас» (ул. Ленина, 190); вблизи магазина ЗАО «Торговый Дом» (ул. Уласовца, 5а); вблизи остановки «Дом культуры».
Начало ярмарки – в 10.00.
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В ярмарке примут участие слуцкие КУПы, торговые палатки разместятся вдоль улицы Ленина от универмага до центральной площади. Начало торговали - 17 августа в 10:00.
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