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«Чудовища будут являться вам во сне». Что пишут критики о продюсерском проекте дель Торо?
Источник материала: Tut.by
За громкими фанфарами Тарантино вы могли и не заметить, что вчера столичный прокат пополнился еще одной любопытной премьерой.
«Все рецензенты в один голос отмечают, сколь мастерски и даже виртуозно сделаны чудовища, нападающие на героев фильма: такие потом будут являться во сне даже самым опытным зрителям хорроров. […] Все трое, однако, не просто монстры из комнаты ужасов, не случайно же они антропоморфны — страшные пародии, карикатуры на людей. Каждый из них — напоминание о том, сколь опасен сон разума, какие жуткие возможности к трансформации скрыты в нас самих», — Антон Долин,
«Параллель с освещением Вьетнамской войны в СМИ и сегодняшней войны информационной под покровом детских страшилок звучит особенно звонко и отчетливо. И даже с интонацией неизбежности для самих детей, которые, повзрослев и справившись с домашними монстрами, обречены встретиться лицом к лицу с реальным адом Вьетнама и запахом напалма поутру», — Настасья Горбачевская,
«Как и „Очень странные дела“ и многие другие „детские“ хорроры, „Страшные истории“ не пугают всерьез. Это не
«Перед нами все тот же гротескно-ужасающий мир, в основе которого мощнейшая боль, киностихотворение, рифмующееся с «Багровым пиком» и «Лабиринтом Фавна», — Дмитрий Барченков,
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