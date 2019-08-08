Полиция Италии задержала пьяного белорусского дальнобойщика - он ехал на взорванных колесах

Источник материала: Tut.by

На минувших выходных итальянских жителей напугала фура с литовскими номерами: она петляла по дороге на взорванных колесах. При разбирательстве выяснилось, что водитель грузовика — пьяный белорус, сообщает CiaoComo.it .





Инцидент произошел в минувшую субботу, 3 августа, в северной Италии. По дороге между небольшими городками, ехал грузовик с литовскими номерами, который очень опасно петлял из стороны в сторону. А в городе Лурате-Каччивио в большегрузе и вовсе взорвались колеса, они намотались на ободы, но при этом фура ехала так еще несколько километров.

















После этого большегруз заблокировала полиция. Из кабины вышел молодой водитель, выглядел он испуганным. Выяснилось, что это гражданин Беларуси, он был пьян: уровень алкоголя в пять раз превышал допустимый предел.





У него были изъяты права, но по решению прокурора его не арестовали — так как люди не пострадали, но был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. Фуру отогнали на стоянку, откуда ее забрала литовская компания, на которую работал водитель.