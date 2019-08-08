Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, местами 6-7. Днем воздух прогреется до 20-25, по юго-западу - до 27 градусов.
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До 27 градусов тепла и туман прогнозируют синоптики в Беларуси 10 августа
09.08.2019 11:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, местами 6-7. Днем воздух прогреется до 20-25, по юго-западу - до 27 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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