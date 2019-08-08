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Азаренко и Барти вышли в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде

09.08.2019 12:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азаренко и Барти вышли в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде
Фото из открытых источников

В канадском Торонто продолжается женский теннисный турнир категории «Премьер 5» с призовым фондом около $2,8 млн. Во втором круге парного разряда Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти сыграли против немки Юлии Гергес и чешки Каролины Плишковой.

Азаренко и Барти вышли в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде Азаренко не смогла обыграть украинку Ястремску на турнире в Торонто

Белорусско-австралийский дуэт не оставил шансов соперницам и одержал победу в двух сетах – 6:1, 6:3. Матч продолжался менее часа. За выход в полуфинал турнира Азаренко и Барти поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и представительницей Тайваня Се Шувей. Матч предварительно состоится 9 августа в 21.00 по белорусскому времени.

Напомним, ранее Азаренко покинула турнир в Торонто в «одиночке» на стадии второго круга, уступив украинке Даяне Ястремской. В первом круге также проиграли свои матчи Александра Саснович и Арина Соболенко.

Турнир в Торонто завершится 11 августа.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко продолжает выступление на престижном теннисном турнире в Канаде в парном разряде.
 
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