Азаренко и Барти вышли в четвертьфинал турнира в Торонто в парном разряде

Источник материала: Аргументы и факты

В канадском Торонто продолжается женский теннисный турнир категории «Премьер 5» с призовым фондом около $2,8 млн. Во втором круге парного разряда Виктория Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти сыграли против немки Юлии Гергес и чешки Каролины Плишковой.

Белорусско-австралийский дуэт не оставил шансов соперницам и одержал победу в двух сетах – 6:1, 6:3. Матч продолжался менее часа. За выход в полуфинал турнира Азаренко и Барти поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и представительницей Тайваня Се Шувей. Матч предварительно состоится 9 августа в 21.00 по белорусскому времени.

Напомним, ранее Азаренко покинула турнир в Торонто в «одиночке» на стадии второго круга, уступив украинке Даяне Ястремской. В первом круге также проиграли свои матчи Александра Саснович и Арина Соболенко.

Турнир в Торонто завершится 11 августа.