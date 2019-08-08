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Роберто Карлос повторил свой фирменный удар
Источник материала: Tut.by
Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос повторил невероятный удар, которым он забил мяч со штрафного в матче против команды Франции в 1997 году.
В своем Instagram Роберто опубликовал видео с ударом. Мяч после крученого удара залетает по дуге в правую «девятку». Голкипер (а это не менее легендарный португалец Витор Баия) только проводил его взглядом.
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Голкипер только проводил его глазами.
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