Роберто Карлос повторил свой фирменный удар

Источник материала: Tut.by

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос повторил невероятный удар, которым он забил мяч со штрафного в матче против команды Франции в 1997 году.

В своем Instagram Роберто опубликовал видео с ударом. Мяч после крученого удара залетает по дуге в правую «девятку». Голкипер (а это не менее легендарный португалец Витор Баия) только проводил его взглядом.