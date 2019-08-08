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В США неизвестный с ножом напал на двух женщин

09.08.2019 12:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США неизвестный с ножом напал на двух женщин. Одна из них скончалась, вторая находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

В США неизвестный с ножом напал на двух женщин

Инцидент произошел в центре Питтсбурга на автобусной остановке. Мужчина подошел к одной из жертв сзади и нанес удар в шею. Затем он набросился на другую прохожую. Злоумышленника арестовали. Мотив его действий выясняется.   

В США неизвестный с ножом напал на двух женщин

Накануне в двух городах Калифорнии 33-летний мужчина также совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены. Подозреваемого задержали. Ведется расследование.   

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Новости США. В США неизвестный с ножом напал на двух женщин. Одна из них скончалась, вторая находится в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      ...
 
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