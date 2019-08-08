ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима

09.08.2019 12:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае объявлен наивысший уровень опасности. Причина – приближающийся супертайфун Лекима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.        

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима

Ожидается, что он доберется до юго-востока страны уже 10 августа. Стихия принесет с собой сильные дожди. Существует угроза возникновения масштабных наводнений и оползней. 

Отменены сотни авиарейсов, приостановлено паромное сообщение. В районах, где ожидается тайфун, укрепляют шаткие конструкции.   

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за приближающегося супертайфуна Лекима

Людей готовят к возможной эвакуации. По прогнозам синоптиков, циклон накроет и Шанхай. Специалисты дают неутешительный прогноз, Лекима станет самым мощным тайфуном с 2014 года.   

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. В Китае объявлен наивысший уровень опасности. Причина – приближающийся супертайфун Лекима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.         ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чудовища будут являться вам во сне». Что пишут критики о продюсерском проекте дель Торо?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика